***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









tırım Faaliyetlerinden Giderler35 -391.175 -4.586FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.712.201 3.618.840Finansman Gelirleri36 4.105.531 7.212.168Finansman Giderleri36 -1.452.808 -2.198.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.364.924 8.632.484Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-918.581 -1.310.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.133.820 -1.278.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 215.239 -32.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.446.343 7.321.578DÖNEM KARI (ZARARI)7.446.343 7.321.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.446.343 7.321.578Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,35390000 1,33120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.014.987 7.831.031Dönem Karı (Zararı)7.446.343 7.321.578Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 7.446.343 7.321.578Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.061.978 531.292Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 1.913.890 1.549.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 12.311 -14.772Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 12.311 -14.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 284.505 393.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 284.505 393.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -655.222 -969.427Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -691.466 -1.058.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 83.250 134.946Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 106.299 902Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -153.305 -46.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -250.000 -275.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -250.000 -275.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -237.621 -137.453Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13-17 -5.885 -14.403Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13-17 -5.885 -14.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.245.962 -56.054Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 288.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.406.986 -629.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.406.986 -629.080Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 18.254 25.372İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 38.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 18.254 -13.001Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -7.606 7.551Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.740 -14.322Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 491.310 54.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 491.310 54.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 477.543 104.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 164.205 163.240İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 164.205 163.240Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 40.967 -46.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -21.909 -10.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -21.909 -6.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -4.322Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.262.359 7.796.816Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 752.628 34.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.028.487 -2.682.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-17 9.964Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 9.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -3.028.487 -2.692.237Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -81.604Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.946.883 -2.692.237FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.411 806.206Ödenen Temettüler-650.000 0Ödenen Faiz-83.250 -134.946Alınan Faiz666.839 941.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.920.089 5.954.964NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.920.089 5.954.964DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.840.389 12.826.507DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 23.760.478 18.781.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 23.785.106 18.840.389Ticari Alacaklar7 7.169.715 4.880.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.169.715 4.880.840Diğer Alacaklar9 37.267 55.521İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 37.267 55.521Stoklar10 17.169 9.563Peşin Ödenmiş Giderler12 51.948 52.844İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 51.948 52.844Diğer Dönen Varlıklar29 30.019 8.110ARA TOPLAM31.091.224 23.847.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.091.224 23.847.267DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 344 843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 843Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.500.000Maddi Duran Varlıklar14 115.233 76.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.461.994 5.380.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.461.994 5.380.214Peşin Ödenmiş Giderler12 3.197 561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.197 561TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.330.768 7.958.150TOPLAM VARLIKLAR40.421.992 31.805.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 511.261 173.256İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 511.261 173.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 957.143 479.600Diğer Borçlar9 849.615 685.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 849.615 685.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 165.801 124.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 165.801 124.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 916.462 163.834ARA TOPLAM3.400.282 1.626.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.400.282 1.626.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 2.286.208 1.922.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.286.208 1.922.355Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 26.912 264.533TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.313.120 2.186.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.713.402 3.813.822ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.708.590 27.991.595Ödenmiş Sermaye30 5.500.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.178.483 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 668.074 747.422Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 668.074 747.422Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.060.077 -980.729Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 892.011 546.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 16.023.679 9.698.091Net Dönem Karı veya Zararı39 7.446.343 7.321.578TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.708.590 27.991.595TOPLAM KAYNAKLAR40.421.992 31.805.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.098.299 3.766.632 21.272.872 21.272.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-14.772 -14.772 -14.772Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-14.772 -14.772 -14.772Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.083.527 3.766.632 21.258.100 21.258.100Transferler30 152.068 3.614.564 -3.766.632 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-588.083 7.321.578 6.733.495 6.733.495Dönem Karı (Zararı)39 7.321.578 7.321.578 7.321.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -588.083 -588.083 -588.083Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595Diğer Düzeltmeler5.500.000 4.178.483 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595Transferler30 345.990 6.975.588 -7.321.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.348 7.446.343 7.366.995 7.366.995Dönem Karı (Zararı)39 7.446.343 7.446.343 7.446.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -79.348 -79.348 -79.348Kar Payları30 -650.000 -650.000 -650.000Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.446.343 7.321.578DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar37 -79.348 -588.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 -101.728 -753.952Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 22.380 165.869Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 22.380 165.869Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.348 -588.083TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.366.995 6.733.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.366.995 6.733.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820603BIST