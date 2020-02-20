***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
20.02.2020 19:41
tırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -391.175 -4.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.712.201 3.618.840
Finansman Gelirleri
36 4.105.531 7.212.168
Finansman Giderleri
36 -1.452.808 -2.198.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.364.924 8.632.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-918.581 -1.310.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.133.820 -1.278.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 215.239 -32.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.446.343 7.321.578
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,35390000 1,33120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.014.987 7.831.031
Dönem Karı (Zararı)
7.446.343 7.321.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 7.446.343 7.321.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.978 531.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.913.890 1.549.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 12.311 -14.772
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.311 -14.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 284.505 393.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 284.505 393.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -655.222 -969.427
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -691.466 -1.058.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 83.250 134.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 106.299 902
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -153.305 -46.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -250.000 -275.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -250.000 -275.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -237.621 -137.453
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13-17 -5.885 -14.403
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-17 -5.885 -14.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.245.962 -56.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 288.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.406.986 -629.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.406.986 -629.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.254 25.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 38.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 18.254 -13.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.606 7.551
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.740 -14.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 491.310 54.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 491.310 54.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 477.543 104.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 164.205 163.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 164.205 163.240
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 40.967 -46.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -21.909 -10.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -21.909 -6.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -4.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.262.359 7.796.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 752.628 34.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.028.487 -2.682.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-17 9.964
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 9.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -3.028.487 -2.692.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -81.604
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.946.883 -2.692.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.411 806.206
Ödenen Temettüler
-650.000 0
Ödenen Faiz
-83.250 -134.946
Alınan Faiz
666.839 941.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.920.089 5.954.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.920.089 5.954.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.840.389 12.826.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 23.760.478 18.781.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 23.785.106 18.840.389
Ticari Alacaklar
7 7.169.715 4.880.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.169.715 4.880.840
Diğer Alacaklar
9 37.267 55.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.267 55.521
Stoklar
10 17.169 9.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.948 52.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.948 52.844
Diğer Dönen Varlıklar
29 30.019 8.110
ARA TOPLAM
31.091.224 23.847.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.091.224 23.847.267
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 344 843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.500.000
Maddi Duran Varlıklar
14 115.233 76.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.461.994 5.380.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.461.994 5.380.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.197 561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.197 561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.330.768 7.958.150
TOPLAM VARLIKLAR
40.421.992 31.805.417
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 511.261 173.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 511.261 173.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 957.143 479.600
Diğer Borçlar
9 849.615 685.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 849.615 685.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 165.801 124.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 165.801 124.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 916.462 163.834
ARA TOPLAM
3.400.282 1.626.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.400.282 1.626.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.286.208 1.922.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.286.208 1.922.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 26.912 264.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.313.120 2.186.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.713.402 3.813.822
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.708.590 27.991.595
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 668.074 747.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 668.074 747.422
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 546.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 16.023.679 9.698.091
Net Dönem Karı veya Zararı
39 7.446.343 7.321.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.708.590 27.991.595
TOPLAM KAYNAKLAR
40.421.992 31.805.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.098.299 3.766.632 21.272.872 21.272.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.083.527 3.766.632 21.258.100 21.258.100
Transferler
30 152.068 3.614.564 -3.766.632 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.083 7.321.578 6.733.495 6.733.495
Dönem Karı (Zararı)
39 7.321.578 7.321.578 7.321.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -588.083 -588.083 -588.083
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Diğer Düzeltmeler
5.500.000 4.178.483 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Transferler
30 345.990 6.975.588 -7.321.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.348 7.446.343 7.366.995 7.366.995
Dönem Karı (Zararı)
39 7.446.343 7.446.343 7.446.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -79.348 -79.348 -79.348
Kar Payları
30 -650.000 -650.000 -650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37 -79.348 -588.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -101.728 -753.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 22.380 165.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 22.380 165.869
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.348 -588.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.366.995 6.733.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.366.995 6.733.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820603
BIST