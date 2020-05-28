***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 3.116.207 2.273.740Satışların Maliyeti31 -613.968 -494.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.502.239 1.779.365Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.502.239 1.779.365Genel Yönetim Giderleri28 -1.030.794 -855.360Pazarlama Giderleri28 -621.374 -583.168Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -559.186 -443.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 106.462 252.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -26.971 -52.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)370.376 96.928Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 108.793 142.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)479.169 238.932Finansman Gelirleri36 1.972.324 1.236.670Finansman Giderleri36 -86.343 -50.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.365.150 1.425.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-427.939 -157.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -406.138 -133.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -21.801 -23.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.937.211 1.267.709DÖNEM KARI (ZARARI)1.937.211 1.267.709Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.937.211 1.267.709Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,35220000 0,23050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.128.945 3.777.063Dönem Karı (Zararı)1.937.211 1.267.709Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 1.937.211 1.267.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler700.880 807.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 547.716 441.114Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -287 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -287Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 145.299 588.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 588.062Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler145.299Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -83.591 -289.597Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 86.343 -233.914Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 -89.791 49.702Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 26.971 42.166Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -107.114 -147.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 21.801 23.993Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler69.942 43.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.937.584 2.314.983Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.122.548 2.638.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.122.548 2.638.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.500 21.725İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 21.147İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.500 578Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.849 -12.901Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.681 -6.150Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -219.083 3.389İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -219.083 3.389Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -246.611 130.543Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -752.505 -470.556İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -752.505 -470.556Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 31.882 38.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 21 -28.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 21 -24.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -3.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.575.675 4.389.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -526.264 -165.339Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)79.534 -447.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-768.383 -707.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -768.383 -707.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -26.858 -3.643Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -741.525 -703.820Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.448 184.211Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-86.343 -49.702Alınan Faiz89.791 233.913YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.364.010 3.253.811NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.364.010 3.253.811DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.716.451 17.961.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 28.080.461 21.214.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 28.154.073 23.785.106Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 3.047.167 7.169.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.047.167 7.169.715Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 35.767 37.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 35.767 37.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 19.018 17.169Peşin Ödenmiş Giderler12 50.394 51.948İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 50.394 51.948Diğer Dönen Varlıklar29 29.998 30.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.998 30.019ARA TOPLAM31.336.417 31.091.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.336.417 31.091.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 126.219 115.233Mobilya ve Demirbaşlar126.219 115.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.666.213 6.461.994Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri6.662.085 6.456.837Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.128 5.157Peşin Ödenmiş Giderler12 3.070 3.197İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.070 3.197Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.545.846 9.330.768TOPLAM VARLIKLAR40.882.263 40.421.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 292.178 511.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 292.178 511.261Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 710.531 957.143Diğer Borçlar9 97.109 849.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 97.109 849.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 197.683 165.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 197.683 165.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 390.197 916.462Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.687.698 3.400.282TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.687.698 3.400.282UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.431.507 2.286.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.431.507 2.286.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 62.702 26.912Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.494.209 2.313.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.181.907 5.713.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.700.356 34.708.590Ödenmiş Sermaye30 5.500.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.178.483 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 722.629 668.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 722.629 668.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.005.522 -1.060.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 892.011 892.011Yasal Yedekler892.011 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 23.470.022 16.023.679Net Dönem Karı veya Zararı39 1.937.211 7.446.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.700.356 34.708.590TOPLAM KAYNAKLAR40.882.263 40.421.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.207 7.244.223 27.360.800 27.360.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler42.390 42.390 42.390Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.968.599 7.244.223 27.403.190 27.403.190Transferler30 7.201.833 -7.244.223 -42.390 -42.390Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)39 1.267.709 1.267.709 1.267.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 33.976 33.976 33.976Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 492.616 18.170.430 1.267.709 28.662.485 28.662.485Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Transferler30 7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)39 1.937.211 1.937.211 1.937.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.470.022 1.937.211 36.700.356 36.700.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.937.211 1.267.709DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.555 33.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 69.942 43.558Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -15.387 -9.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -15.387 -9.583Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.555 33.975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.991.766 1.301.684Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.991.766 1.301.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847499BIST