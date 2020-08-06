***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 7.630.847 4.451.612 4.514.640 2.177.872Satışların Maliyeti31 -1.387.407 -1.022.007 -773.439 -527.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.243.440 3.429.605 3.741.201 1.650.240Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.243.440 3.429.605 3.741.201 1.650.240Genel Yönetim Giderleri28 -1.832.333 -1.323.390 -801.539 -468.030Pazarlama Giderleri28 -1.270.046 -1.196.007 -648.672 -612.839Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.147.004 -912.568 -587.818 -468.927Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 127.142 205.496 20.680 -46.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -69.059 -59.303 -42.088 -6.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.052.140 143.833 1.681.764 46.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 315.953 528.783 207.160 386.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.368.093 672.616 1.888.924 433.684Finansman Gelirleri36 3.671.988 1.793.494 1.699.664 556.824Finansman Giderleri36 -611.768 -66.374 -525.425 -16.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.428.313 2.399.736 3.063.163 974.414Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-966.148 -208.928 -538.209 -51.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -899.732 -102.730 -493.594 30.889Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -66.416 -106.198 -44.615 -82.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098DÖNEM KARI (ZARARI)4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 39 0,81130300 0,45908300 0,39832900 0,16783600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.809.530 5.083.772Dönem Karı (Zararı)4.462.165 2.190.808Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 4.462.165 2.190.808Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.191.791 -141.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 1.129.039 900.459Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 11.695Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 11.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 279.255 -239.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 279.255 -239.286Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -162.006 -710.358Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -264.035 -654.311Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 153.716 61.783Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 61.291 37.298Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -112.978 -155.128Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 80.404 83.967Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.901 -86.139Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.901 -86.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-101.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.600.154 3.264.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.042.476 3.343.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.042.476 3.343.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.300 90.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.300 90.557Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -32.536 -12.470Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 290 -7.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.356 107.439İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.356 107.439Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -340.918 169.654Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -181.024 -497.423İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -181.024 -497.423Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 13.499 9.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 86.711 60.449Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 56.692 60.449Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.254.110 5.313.605Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -444.580 -229.833YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.687.135 -1.316.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri134.901 150.221Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri134.901 150.221Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -1.822.036 -1.466.281Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -320.814Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.501.222 -1.466.281Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.019 354.306Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-153.716 -61.783Alınan Faiz215.735 416.089YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.184.414 4.122.018NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.184.414 4.122.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.785.106 18.020.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 29.969.520 22.142.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 30.017.820 23.785.106Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 4.065.948 7.169.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.065.948 7.169.715Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 35.967 37.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 35.967 37.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 49.705 17.169Peşin Ödenmiş Giderler12 51.924 51.948İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 51.924 51.948Diğer Dönen Varlıklar29 0 30.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 30.019ARA TOPLAM34.221.364 31.091.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.221.364 31.091.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 411.949 115.233Mobilya ve Demirbaşlar411.949 115.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.861.205 6.461.994Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri6.858.274 6.456.837Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.931 5.157Peşin Ödenmiş Giderler12 0 3.197İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.197Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.023.498 9.330.768TOPLAM VARLIKLAR44.244.862 40.421.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 408.639 511.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 408.639 511.261Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 616.225 957.143Diğer Borçlar9 668.591 849.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 668.591 849.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 179.300 165.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 179.300 165.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 471.882 916.462Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM2.344.637 3.400.282TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.344.637 3.400.282UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.510.908 2.286.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.510.908 2.286.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 107.316 26.912Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.618.224 2.313.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.962.861 5.713.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.282.001 34.708.590Ödenmiş Sermaye30 5.500.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.178.483 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 722.629 668.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 722.629 668.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.005.522 -1.060.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 892.011 892.011Yasal Yedekler892.011 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 23.526.713 16.023.679Net Dönem Karı veya Zararı39 4.462.165 7.446.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.282.001 34.708.590TOPLAM KAYNAKLAR44.244.862 40.421.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.799 27.360.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.799 27.360.799Transferler334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 -79.347 2.190.808 2.111.461 2.111.461Dönem Karı (Zararı)39 2.190.808 2.190.808 2.190.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -79.347 -79.347 -79.347Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.190.808 29.472.260 29.472.260Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 54.555 4.462.165 4.516.720 4.516.720Dönem Karı (Zararı)39 4.462.165 4.462.165 4.462.165Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)56.691 56.691 56.691Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.470.022 4.462.165 39.282.001 39.282.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.555 -79.348 0 -79.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 69.942 -101.728 -101.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -15.387 22.380 0 22.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -15.387 22.380 22.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.555 -79.348 0 -79.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.516.720 2.111.460 2.524.954 843.750Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.516.720 2.111.460 2.524.954 843.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866230BIST