***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 11.106.726 6.796.015 3.475.878 2.344.404Satışların Maliyeti31 -2.162.401 -1.537.910 -774.994 -515.903TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.944.325 5.258.105 2.700.884 1.828.501Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)8.944.325 5.258.105 2.700.884 1.828.501Genel Yönetim Giderleri28 -2.743.638 -2.150.253 -911.305 -826.864Pazarlama Giderleri28 -1.946.593 -1.830.300 -676.547 -634.293Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.756.148 -1.413.016 -609.144 -500.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 139.449 217.489 12.308 11.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -40.306 -65.140 28.751 -5.838ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.597.089 16.885 544.947 -126.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 389.451 628.423 73.498 99.639FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.986.540 645.308 618.445 -27.308Finansman Gelirleri36 7.266.186 2.872.255 3.594.199 1.078.761Finansman Giderleri36 -694.486 -1.381.921 -82.718 -1.315.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.558.240 2.135.642 4.129.926 -264.094Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.771.452 -104.062 -805.304 104.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.702.515 -802.783 102.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -68.937 -104.062 -2.521 2.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228DÖNEM KARI (ZARARI)7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,01420000 0,00380000 0,00600000 -0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.151.791 5.161.724Dönem Karı (Zararı)7.786.788 2.031.580Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 7.786.788 2.031.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.187.051 894.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 1.746.640 1.394.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 881 8.195Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 881 8.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 293.198 140.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 293.198 140.850Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -179.601 -565.924Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -336.244 -553.588Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 235.205 92.924Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 36.333 43.136Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -114.895 -148.396Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler321.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 68.937 104.062Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.901 -86.139Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.901 -86.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler69.942 -101.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.671.179 2.731.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.627.065 3.075.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.627.065 3.075.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.300 106.778İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.300 106.778Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.407 1.347Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 9.780 -92.803Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -108.560 53.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -108.560 53.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -347.013 45.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -540.510 -421.128İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -540.510 -421.128Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 505 -18.881İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 30.019 -19.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 30.019 -15.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -3.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.645.018 5.657.008Ödenen Temettüler30 -1.358.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -135.115 -165.339Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-329.945YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.308.983 -2.203.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -2.308.983 -2.203.120Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -347.582 -33.134Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.961.401 -2.169.986Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.633 460.664Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-235.205 -92.924Alınan Faiz336.245 553.588Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-52.407YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.891.441 3.419.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.891.441 3.419.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.716.451 17.961.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 33.607.892 21.380.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 33.692.967 23.785.106Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 2.542.649 7.169.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.542.649 7.169.715Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 35.967 37.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 35.967 37.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 18.576 17.169Peşin Ödenmiş Giderler12 42.500 51.948İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.500 51.948Diğer Dönen Varlıklar29 0 30.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 30.019ARA TOPLAM36.332.659 31.091.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.332.659 31.091.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 402.766 115.233Mobilya ve Demirbaşlar402.766 115.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.731.342 6.461.994Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.731.342 6.461.994Peşin Ödenmiş Giderler12 2.864 3.197İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.864 3.197Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.887.316 9.330.768TOPLAM VARLIKLAR46.219.975 40.421.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 402.700 511.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 402.700 511.261Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 610.129 957.143Diğer Borçlar9 309.105 849.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 309.105 849.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 166.306 165.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 166.306 165.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 781.346 916.462Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM2.269.586 3.400.282TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.269.586 3.400.282UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.592.041 2.286.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.592.041 2.286.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 109.837 26.912Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.701.878 2.313.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.971.464 5.713.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.248.511 34.708.590Ödenmiş Sermaye30 5.500.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.178.483 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 722.629 668.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 722.629 668.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.005.522 -1.060.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 892.011 892.011Yasal Yedekler892.011 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 22.168.600 16.023.679Net Dönem Karı veya Zararı39 7.786.788 7.446.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.248.511 34.708.590TOPLAM KAYNAKLAR46.219.975 40.421.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800Transferler334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 -79.348 2.031.580 1.952.232 1.952.232Dönem Karı (Zararı)39 2.031.580 2.031.580 2.031.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -79.348 -79.348 -79.348Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.031.580 29.313.032 29.313.032Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Diğer Düzeltmeler56.690 56.690 56.690Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.765.281 34.765.281Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 54.555 7.786.788 7.841.343 7.841.343Dönem Karı (Zararı)39 7.786.788 7.786.788 7.786.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Kar Payları30 -1.358.112 -1.358.113 -1.358.113Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 22.111.910 7.843.478 41.248.511 41.248.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.555 -79.348 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 69.942 -101.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -15.387 22.380 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -15.387 22.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.555 -79.348 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.841.343 1.952.232 3.324.622 -159.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.841.343 1.952.232 3.324.622 -159.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882904BIST