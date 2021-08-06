***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 7.868.088 7.630.847 3.782.203 4.514.640Satışların Maliyeti31 -1.450.363 -1.387.407 -707.250 -773.439TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.417.725 6.243.440 3.074.953 3.741.201Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.417.725 6.243.440 3.074.953 3.741.201Genel Yönetim Giderleri28 -2.206.429 -1.832.333 -1.062.661 -801.539Pazarlama Giderleri28 -1.294.388 -1.270.046 -651.811 -648.672Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.288.238 -1.147.004 -658.771 -587.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 300.516 127.142 144.125 20.680Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -82.695 -69.059 -18.956 -42.088ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.846.491 2.052.140 826.879 1.681.764Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 59.697 315.953 34.608 207.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.906.188 2.368.093 861.487 1.888.924Finansman Gelirleri36 5.831.140 3.671.988 1.913.661 1.699.664Finansman Giderleri36 -216.710 -611.768 -98.483 -525.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.520.618 5.428.313 2.676.665 3.063.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38 -1.767.913 -966.148 -780.001 -538.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.422.073 -899.732 -603.474 -493.594Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -345.840 -66.416 -176.527 -44.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954DÖNEM KARI (ZARARI)5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 39 0,52000000 0,81000000 0,17000000 0,46000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.060.376 7.809.530Dönem Karı (Zararı)5.752.705 4.462.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 5.752.705 4.462.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.027.919 1.191.791Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 1.346.869 1.129.039Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 9.591 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 9.591Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 99.312 279.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler99.312 279.255Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -773.693 -162.006Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -854.642 -264.035Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 158.627 153.716Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 73.102 61.291Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -150.780 -112.978Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 345.840 80.404Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.901Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.306.783 2.600.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.759.849 3.042.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.759.849 3.042.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -116.465 1.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -116.465 1.300Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -44.491 -32.536Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -81.506 290Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 175.226 10.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 175.226 10.356Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -736.680 -340.918Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 383.937 -181.024İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 383.937 -181.024Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -33.087 13.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 0 86.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.087.407 8.254.110Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -27.031 -444.580YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.120.544 -1.687.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri134.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri134.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -2.120.544 -1.822.036Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -21.866 -320.814Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.098.678 -1.501.222Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.411.752 62.019Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-3.235.291Ödenen Faiz-153.716Alınan Faiz823.539 215.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.528.080 6.184.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.528.080 6.184.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.818.360 23.785.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 39.346.440 29.969.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 39.377.543 33.818.360Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 2.223.158 6.065.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.223.158 6.065.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 135.512 19.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 135.512 19.047Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 49.838 5.347Peşin Ödenmiş Giderler12 124.686 45.274İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 124.686 45.274ARA TOPLAM41.910.737 39.953.728TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.910.737 39.953.728DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 3.992.000 3.992.000Maddi Duran Varlıklar14 455.207 501.451Mobilya ve Demirbaşlar14 455.207 501.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.762.331 6.942.412Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 7.762.331 6.942.412Peşin Ödenmiş Giderler12 5.041 2.947İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.041 2.947Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR12.214.923 11.439.154TOPLAM VARLIKLAR54.125.660 51.392.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 470.609 446.163İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 470.609 446.163Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 702.999 1.439.679Diğer Borçlar9 905.085 521.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 905.085 521.148Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 129.041 162.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 129.041 162.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 567.409 594.440Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM2.775.143 3.163.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.775.143 3.163.558UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.817.012 2.559.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.817.012 2.559.073Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 509.460 163.620Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.326.472 2.722.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.101.615 5.886.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.024.045 45.506.631Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 722.629 722.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 722.629 722.629Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11Yasal Yedekler93Net Dönem Karı veya Zararı39 5.752.705 12.101.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.024.045 45.506.631TOPLAM KAYNAKLAR54.125.660 51.392.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)39 4.462.165 4.462.165 4.462.165Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)56.691 56.691 56.691Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.526.713 4.462.165 39.282.001 39.282.001Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Transferler120.346 11.981.252 -12.101.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.752.705 5.752.705 5.752.705Dönem Karı (Zararı)39 5.752.705Kar Payları-3.235.291Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.235.291 -3.235.291Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 1.012.357 29.536.354 5.752.705 48.024.045 48.024.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 54.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 0 69.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 0 -15.387Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 0 -15.387Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 54.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.752.705 4.516.720 1.896.664 2.524.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.752.705 4.516.720 1.896.664 2.524.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955580BIST