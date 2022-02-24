***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 22.281.957 19.571.433Satışların Maliyeti31 -3.293.754 -3.134.234TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.988.203 16.437.199Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)18.988.203 16.437.199Genel Yönetim Giderleri28 -4.672.450 -3.725.354Pazarlama Giderleri28 -2.840.138 -2.722.512Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -2.704.014 -2.375.270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 344.198 226.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -173.629 -143.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.942.170 7.697.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.561.353 1.724.733FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.503.523 9.422.374Finansman Gelirleri36 23.776.293 7.509.210Finansman Giderleri36 -529.708 -2.377.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.750.108 14.553.612Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.356.840 -2.452.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -6.488.924 -2.329.294Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -867.916 -122.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.393.268 12.101.598DÖNEM KARI (ZARARI)26.393.268 12.101.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.393.268 12.101.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.840.277 14.071.288Dönem Karı (Zararı)26.393.268 12.101.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.393.268 12.101.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.983.437 1.059.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.844.907 2.386.409Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.027 -571Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.027 -571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler180.078 40.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler180.078 40.861Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-677.437 -261.993Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.165.741 -573.123Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler506.197 286.559Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri151.628 139.921Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-169.521 -115.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.228.000 -1.242.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.228.000 -1.242.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler867.916 136.708Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.667 1.232.298Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-695.849 964.665İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-695.849 964.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.629 18.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.629 18.220Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-209.040 11.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-143.089 6.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler602.293 50.252İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)602.293 50.252Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)31.930 482.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler422.247 -328.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)422.247 -328.467Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)37.804 -3.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)30.019Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.420.372 14.393.310Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.419.905 -322.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.840.843 -3.253.045Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.840.843 -3.253.045Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-201.124 -476.920Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.639.719 -2.776.125Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.557.055 -779.047Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-3.235.291 -1.358.112Ödenen Faiz-506.197Alınan Faiz1.184.433 579.065YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.442.379 10.039.196NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.442.379 10.039.196DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.799.674 23.760.478DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.242.053 33.799.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 59.268.024 33.818.360Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 6.761.548 6.065.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.761.548 6.065.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 21.676 19.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.676 19.047Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 214.388 5.347Peşin Ödenmiş Giderler12 46.306 45.274İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 46.306 45.274Diğer Dönen Varlıklar29 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM66.311.942 39.953.728TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.311.942 39.953.728DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 5.220.000 3.992.000Maddi Duran Varlıklar14 562.731 501.451Mobilya ve Demirbaşlar562.731 501.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.877.070 6.942.412Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.877.070 6.942.412Peşin Ödenmiş Giderler12 145.004 2.947İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 145.004 2.947Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR14.805.149 11.439.154TOPLAM VARLIKLAR81.117.091 51.392.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 1.048.457 446.163İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.048.457 446.163Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.021.500 1.439.679Diğer Borçlar9 1.393.505 521.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.393.505 521.148Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 199.932 162.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 199.932 162.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 5.014.344 594.440Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM8.677.738 3.163.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.677.738 3.163.558UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.942.074 2.559.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.942.074 2.559.073Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 990.951 163.620Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.933.025 2.722.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.610.763 5.886.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.506.328 45.506.631Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 564.349 722.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 564.349 722.629Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.163.802 -1.005.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.280.887 892.011Yasal Yedekler1.280.887 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.267.824 20.790.393Net Dönem Karı veya Zararı39 26.393.268 12.101.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.506.328 45.506.631TOPLAM KAYNAKLAR81.117.091 51.392.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.555 12.101.598 12.156.153 12.156.153Dönem Karı (Zararı)30 12.101.598 12.101.598 12.101.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 54.555 54.555 54.555Sermaye Arttırımı5.500.000 -4.178.483 -1.321.517 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -1.358.112 -1.358.112 -1.358.112Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler11.712.722 -12.101.598Transferler388.875Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.280 26.393.268 26.234.988 26.234.988Dönem Karı (Zararı)39 26.393.268 26.393.268 26.393.268Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -158.280 -158.280 -158.280Kar Payları30 -3.235.291 -3.235.291 -3.235.291Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.886 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.393.268 12.101.598DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-158.280 54.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 -202.923 69.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 44.643 -15.387Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 44.643 -15.387Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-158.280 54.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.234.988 12.156.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.234.988 12.156.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004217BIST