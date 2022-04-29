***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 20:06
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 4.820.738 4.085.885
Satışların Maliyeti
31 -736.953 -743.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.083.785 3.342.772
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.083.785 3.342.772
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.469.855 -1.143.768
Pazarlama Giderleri
28 -791.079 -642.577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -760.978 -629.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 156.159 156.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -82.160 -63.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.135.872 1.019.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.306 25.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.137.178 1.044.701
Finansman Gelirleri
36 5.356.443 3.917.479
Finansman Giderleri
36 -160.943 -118.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.332.678 4.843.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-893.932 -987.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.272.248 -818.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 378.316 -169.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.438.746 3.856.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.438.746 3.856.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.438.746 3.856.041
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 39 0,49440000 0,35050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.868.536 6.675.941
Dönem Karı (Zararı)
5.438.739 3.856.041
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 3.856.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.840 950.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 809.584 663.707
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 6.600
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 416.652 155.238
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
416.652 155.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -286.111 -366.462
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -372.988 -394.047
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 160.876 108.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 82.160 57.139
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -156.159 -137.776
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
321.955 321.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -378.316 169.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-585.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.113.476 1.911.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.571.013 2.959.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.571.013 2.959.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.533 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.533
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 167.250 -2.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -102.828 -60.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -624.496 -77.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -624.496 -77.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -245.769 -599.803
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -698.019 -346.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -698.019 -346.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 39.794 39.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -2 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -2 2
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.850.055 6.718.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -3.742.097 188.886
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-239.422 -231.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.600.751 -992.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -1.600.751 -992.357
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -113.411
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.487.340 -992.357
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.112 285.825
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-160.876 -108.222
Alınan Faiz
372.988 394.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.479.897 5.969.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.479.897 5.969.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.242.052 33.799.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 61.721.949 39.769.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 61.756.994 59.268.024
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 3.190.535 6.761.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.190.535 6.761.548
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 15.144 21.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.144 21.676
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 47.138 214.388
Peşin Ödenmiş Giderler
12 290.892 46.306
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 290.892 46.306
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33.653
Diğer Dönen Varlıklar
29 0
ARA TOPLAM
65.334.356 66.311.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.334.356 66.311.942
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.220.000 5.220.000
Maddi Duran Varlıklar
14 628.578 562.731
Mobilya ve Demirbaşlar
628.578 562.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.603.432 8.877.070
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.603.432 8.877.070
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.247 145.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.247 145.004
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.455.601 14.805.149
TOPLAM VARLIKLAR
80.789.957 81.117.091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 423.960 1.048.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 423.960 1.048.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.225.841 1.021.500
Diğer Borçlar
9 245.376 1.393.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 245.376 1.393.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 239.725 199.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 239.725 199.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 1.272.248 5.014.344
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
3.407.150 8.677.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.150 8.677.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.358.726 2.942.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.358.726 2.942.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 536.028 990.951
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.894.754 3.933.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.301.904 12.610.763
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 73.488.053 68.506.328
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 107.328 564.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 107.328 564.349
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.620.823 -1.163.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.280.887 1.280.887
Yasal Yedekler
1.280.887 1.280.887
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 55.661.092 29.267.824
Net Dönem Karı veya Zararı
39 5.438.746 26.393.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.488.053 68.506.328
TOPLAM KAYNAKLAR
80.789.957 81.117.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Transferler
120.346 11.981.252 -12.101.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.856.041 3.856.041 3.856.041
Dönem Karı (Zararı)
30 3.856.041 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 1.012.357 32.771.645 3.856.041 49.362.672 49.362.672
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328
Transferler
26.393.268 -26.393.268 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-457.021 5.438.746 4.981.725 4.981.725
Dönem Karı (Zararı)
39 5.438.746 5.438.746 5.438.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -457.021 -457.021 -457.021
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.620.823 1.280.887 55.661.092 5.438.746 73.488.053 73.488.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.438.746 3.856.041
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-585.924 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -585.924 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
128.903 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.903 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
128.903
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.021 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.981.725 3.856.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.981.725 3.856.041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026001
BIST