***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 4.820.738 4.085.885Satışların Maliyeti31 -736.953 -743.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.083.785 3.342.772Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)4.083.785 3.342.772Genel Yönetim Giderleri28 -1.469.855 -1.143.768Pazarlama Giderleri28 -791.079 -642.577Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -760.978 -629.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 156.159 156.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -82.160 -63.739ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.135.872 1.019.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.306 25.089FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.137.178 1.044.701Finansman Gelirleri36 5.356.443 3.917.479Finansman Giderleri36 -160.943 -118.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.332.678 4.843.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-893.932 -987.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.272.248 -818.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 378.316 -169.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.438.746 3.856.041DÖNEM KARI (ZARARI)5.438.746 3.856.041Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.438.746 3.856.041Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 39 0,49440000 0,35050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.868.536 6.675.941Dönem Karı (Zararı)5.438.739 3.856.041Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 3.856.041Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler297.840 950.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 809.584 663.707Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 6.600Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 416.652 155.238Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler416.652 155.238Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -286.111 -366.462Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -372.988 -394.047Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 160.876 108.222Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 82.160 57.139Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -156.159 -137.776Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler321.955 321.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -378.316 169.314Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-585.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.113.476 1.911.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.571.013 2.959.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.571.013 2.959.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.533 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 6.533Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 167.250 -2.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -102.828 -60.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -624.496 -77.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -624.496 -77.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -245.769 -599.803Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -698.019 -346.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -698.019 -346.208Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 39.794 39.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -2 2Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -2 2Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.850.055 6.718.354Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -3.742.097 188.886Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-239.422 -231.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.600.751 -992.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -1.600.751 -992.357Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -113.411Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.487.340 -992.357Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.112 285.825Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-160.876 -108.222Alınan Faiz372.988 394.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.479.897 5.969.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.479.897 5.969.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.242.052 33.799.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 61.721.949 39.769.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 61.756.994 59.268.024Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 3.190.535 6.761.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.190.535 6.761.548Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 15.144 21.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 15.144 21.676Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 47.138 214.388Peşin Ödenmiş Giderler12 290.892 46.306İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 290.892 46.306Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33.653Diğer Dönen Varlıklar29 0ARA TOPLAM65.334.356 66.311.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.334.356 66.311.942DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 5.220.000 5.220.000Maddi Duran Varlıklar14 628.578 562.731Mobilya ve Demirbaşlar628.578 562.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.603.432 8.877.070Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.603.432 8.877.070Peşin Ödenmiş Giderler12 3.247 145.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.247 145.004Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR15.455.601 14.805.149TOPLAM VARLIKLAR80.789.957 81.117.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 423.960 1.048.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 423.960 1.048.457Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.225.841 1.021.500Diğer Borçlar9 245.376 1.393.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 245.376 1.393.505Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 239.725 199.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 239.725 199.932Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 1.272.248 5.014.344Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM3.407.150 8.677.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.407.150 8.677.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.358.726 2.942.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.358.726 2.942.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 536.028 990.951Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.894.754 3.933.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.301.904 12.610.763ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 73.488.053 68.506.328Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 11.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 107.328 564.349Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 107.328 564.349Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.620.823 -1.163.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.280.887 1.280.887Yasal Yedekler1.280.887 1.280.887Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 55.661.092 29.267.824Net Dönem Karı veya Zararı39 5.438.746 26.393.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.488.053 68.506.328TOPLAM KAYNAKLAR80.789.957 81.117.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Transferler120.346 11.981.252 -12.101.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.856.041 3.856.041 3.856.041Dönem Karı (Zararı)30 3.856.041 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 1.012.357 32.771.645 3.856.041 49.362.672 49.362.672Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328Transferler26.393.268 -26.393.268 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-457.021 5.438.746 4.981.725 4.981.725Dönem Karı (Zararı)39 5.438.746 5.438.746 5.438.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -457.021 -457.021 -457.021Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.620.823 1.280.887 55.661.092 5.438.746 73.488.053 73.488.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.438.746 3.856.041DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-585.924 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 -585.924 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar128.903 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.903 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri128.903DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.021 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.981.725 3.856.041Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.981.725 3.856.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026001BIST