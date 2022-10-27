***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 21:22
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 17.716.087 11.641.794 6.817.588 3.773.706
Satışların Maliyeti
31 -2.361.649 -2.197.083 -859.085 -746.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.354.438 9.444.711 5.958.503 3.026.986
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.354.438 9.444.711 5.958.503 3.026.986
Genel Yönetim Giderleri
28 -5.835.997 -3.207.831 -2.685.486 -1.001.403
Pazarlama Giderleri
28 -2.673.902 -1.989.240 -1.027.903 -694.852
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -2.396.270 -1.978.847 -809.746 -690.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 576.128 317.607 -1.952 17.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -94.807 -78.869 847 3.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.929.590 2.507.531 1.434.263 661.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.805 208.092 0 148.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.934.395 2.715.623 1.434.263 809.435
Finansman Gelirleri
36 19.470.249 6.502.468 6.507.302 671.328
Finansman Giderleri
36 -502.549 -321.949 -194.502 -105.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.902.095 8.896.142 7.747.063 1.375.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.856.037 -2.047.171 -137.596 -279.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.079.817 -1.454.772 -172.434 -32.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 223.780 -592.399 34.838 -246.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,91000000 0,62000000 0,69000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.464.111 8.413.590
Dönem Karı (Zararı)
21.046.058 6.848.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 21.046.058 6.848.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.717.170 2.268.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 2.562.095 2.081.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.318 32.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.318 32.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.544.066 246.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.544.066 246.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -900.060 -802.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -1.305.368 -994.009
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 484.853 299.521
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 89.825 46.583
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -169.370 -155.020
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
23 321.955 321.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -223.780 592.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.500 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -3.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-585.924 -202.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.921.385 3.416.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.997.173 4.130.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.997.173 4.130.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.739 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 17.739
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 210.878 -2.243
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -194.815 -41.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -694.501 -75.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -694.501 -75.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -319.134 -353.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 146 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 146
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-144.894 -277.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.793 35.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
403.004 35.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-354.211 1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.684.613 12.533.926
Ödenen Temettüler
-13.090.000 -3.235.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -4.947.496 -580.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-183.006 -304.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.565.390 -3.303.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -5.565.390 -3.303.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -277.638 -28.125
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.287.752 -3.275.341
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
820.515 694.488
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
36 -484.853 -299.521
Alınan Faiz
36 1.305.368 994.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.719.236 5.804.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.719.236 5.804.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.242.052 33.799.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.961.288 39.604.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 61.980.299 59.268.024
Ticari Alacaklar
7 3.764.376 6.761.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.764.376 6.761.548
Diğer Alacaklar
9 3.937 21.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.937 21.676
Stoklar
10 3.509 214.388
Peşin Ödenmiş Giderler
12 383.389 46.306
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 383.389 46.306
Diğer Dönen Varlıklar
354.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
354.214
ARA TOPLAM
66.489.724 66.311.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.489.724 66.311.942
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.220.000 5.220.000
Maddi Duran Varlıklar
14 675.478 562.731
Mobilya ve Demirbaşlar
675.478 562.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.768.659 8.877.070
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.768.659 8.877.070
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.735 145.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.735 145.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.667.216 14.805.149
TOPLAM VARLIKLAR
84.156.940 81.117.091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 353.956 1.048.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 353.956 1.048.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.152.475 1.021.500
Diğer Borçlar
9 798.648 1.393.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 798.501 1.393.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 602.936 199.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 602.936 199.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 66.849 5.014.344
ARA TOPLAM
2.974.864 8.677.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.974.864 8.677.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.486.140 2.942.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.486.140 2.942.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 690.571 990.951
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.176.711 3.933.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.151.575 12.610.763
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.005.365 68.506.328
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 107.328 564.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 107.328 564.349
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.620.823 -1.163.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.280.887 1.280.887
Yasal Yedekler
1.280.887 1.280.887
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 42.571.092 29.267.824
Net Dönem Karı veya Zararı
39 21.046.058 26.393.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.005.365 68.506.328
TOPLAM KAYNAKLAR
84.156.940 81.117.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Transferler
388.876 11.712.722 -12.101.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 -158.280 6.848.971 6.690.692 6.690.692
Dönem Karı (Zararı)
39 6.848.971 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -158.280 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -3.235.291 -3.235.291 -3.235.291
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım ulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 6.848.971 48.962.032 48.962.032
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328
Transferler
26.393.268 -26.393.268 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 -457.021 21.046.058 20.589.037 20.589.037
Dönem Karı (Zararı)
39 21.046.058 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -457.021 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -13.090.000 -13.090.000 -13.090.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.620.823 1.280.887 42.571.092 21.046.058 76.005.365 76.005.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-457.021 -158.280 0 -158.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -585.924 -202.923 -202.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.903 44.643 0 44.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 128.903 44.643 44.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.021 -158.280 0 -158.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.589.037 6.690.691 7.609.467 937.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.589.037 6.690.691 7.609.467 937.985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074898
BIST