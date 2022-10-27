***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 17.716.087 11.641.794 6.817.588 3.773.706Satışların Maliyeti31 -2.361.649 -2.197.083 -859.085 -746.720TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.354.438 9.444.711 5.958.503 3.026.986Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)15.354.438 9.444.711 5.958.503 3.026.986Genel Yönetim Giderleri28 -5.835.997 -3.207.831 -2.685.486 -1.001.403Pazarlama Giderleri28 -2.673.902 -1.989.240 -1.027.903 -694.852Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -2.396.270 -1.978.847 -809.746 -690.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 576.128 317.607 -1.952 17.092Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -94.807 -78.869 847 3.825ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.929.590 2.507.531 1.434.263 661.039Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.805 208.092 0 148.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.934.395 2.715.623 1.434.263 809.435Finansman Gelirleri36 19.470.249 6.502.468 6.507.302 671.328Finansman Giderleri36 -502.549 -321.949 -194.502 -105.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.902.095 8.896.142 7.747.063 1.375.523Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.856.037 -2.047.171 -137.596 -279.258Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -3.079.817 -1.454.772 -172.434 -32.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 223.780 -592.399 34.838 -246.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265DÖNEM KARI (ZARARI)21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,91000000 0,62000000 0,69000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.464.111 8.413.590Dönem Karı (Zararı)21.046.058 6.848.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 21.046.058 6.848.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.717.170 2.268.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 2.562.095 2.081.001Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 2.318 32.285Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.318 32.285Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 1.544.066 246.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.544.066 246.692Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -900.060 -802.925Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -1.305.368 -994.009Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 484.853 299.521Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 89.825 46.583Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -169.370 -155.020Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler23 321.955 321.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -223.780 592.399Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -3.500 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -3.500Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-585.924 -202.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.921.385 3.416.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.997.173 4.130.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.997.173 4.130.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 17.739 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 17.739Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 210.878 -2.243Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -194.815 -41.121Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -694.501 -75.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -694.501 -75.308Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -319.134 -353.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 146 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 146Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-144.894 -277.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.793 35.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)403.004 35.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-354.211 1Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.684.613 12.533.926Ödenen Temettüler-13.090.000 -3.235.291Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -4.947.496 -580.101Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-183.006 -304.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.565.390 -3.303.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -5.565.390 -3.303.466Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -277.638 -28.125Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.287.752 -3.275.341Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI820.515 694.488Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz36 -484.853 -299.521Alınan Faiz36 1.305.368 994.009YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.719.236 5.804.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.719.236 5.804.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.242.052 33.799.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.961.288 39.604.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 61.980.299 59.268.024Ticari Alacaklar7 3.764.376 6.761.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.764.376 6.761.548Diğer Alacaklar9 3.937 21.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.937 21.676Stoklar10 3.509 214.388Peşin Ödenmiş Giderler12 383.389 46.306İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 383.389 46.306Diğer Dönen Varlıklar354.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar354.214ARA TOPLAM66.489.724 66.311.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.489.724 66.311.942DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 5.220.000 5.220.000Maddi Duran Varlıklar14 675.478 562.731Mobilya ve Demirbaşlar675.478 562.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.768.659 8.877.070Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.768.659 8.877.070Peşin Ödenmiş Giderler12 2.735 145.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.735 145.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.667.216 14.805.149TOPLAM VARLIKLAR84.156.940 81.117.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 353.956 1.048.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 353.956 1.048.457Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.152.475 1.021.500Diğer Borçlar9 798.648 1.393.505İlişkili Taraflara Diğer Borçlar147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 798.501 1.393.505Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 602.936 199.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 602.936 199.932Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 66.849 5.014.344ARA TOPLAM2.974.864 8.677.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.974.864 8.677.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 4.486.140 2.942.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.486.140 2.942.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 690.571 990.951Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.176.711 3.933.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.151.575 12.610.763ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.005.365 68.506.328Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 11.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 107.328 564.349Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 107.328 564.349Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.620.823 -1.163.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.280.887 1.280.887Yasal Yedekler1.280.887 1.280.887Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 42.571.092 29.267.824Net Dönem Karı veya Zararı39 21.046.058 26.393.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.005.365 68.506.328TOPLAM KAYNAKLAR84.156.940 81.117.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Transferler388.876 11.712.722 -12.101.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 -158.280 6.848.971 6.690.692 6.690.692Dönem Karı (Zararı)39 6.848.971 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -158.280 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -3.235.291 -3.235.291 -3.235.291Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım ulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 6.848.971 48.962.032 48.962.032Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.887 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328Transferler26.393.268 -26.393.268 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 -457.021 21.046.058 20.589.037 20.589.037Dönem Karı (Zararı)39 21.046.058 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -457.021 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -13.090.000 -13.090.000 -13.090.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.620.823 1.280.887 42.571.092 21.046.058 76.005.365 76.005.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.046.058 6.848.971 7.609.467 1.096.265DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-457.021 -158.280 0 -158.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 -585.924 -202.923 -202.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.903 44.643 0 44.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 128.903 44.643 44.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.021 -158.280 0 -158.280TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.589.037 6.690.691 7.609.467 937.985Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.589.037 6.690.691 7.609.467 937.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074898BIST