***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.07.2020Genel Kurul Tarihi 07.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,5 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ,7 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,11 - 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Ilan metni_2019.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme Dökümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855219BIST