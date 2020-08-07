***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 yılı olağan genel kurulu sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.07.2020Genel Kurul Tarihi 07.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,5 - 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ,7 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,11 - 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Ilan metni_2019.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme Dökümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı.2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakeresi ve tasdiki yapıldı.4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti okundu,5) 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakeresi ve tasdiki yapıldı,6) 2019 dönem net karının brüt %25'inin dağıtılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşüldü ve onaylandı ,7) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibra edildi,8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamındaki 38.308 TL tutarındaki idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği karara bağlandı,9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları tespit edildi,10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.11) 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi yapıldı,12) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve 2020 yılı bağış sınırının belirlendi,13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirildi ,14) Görüşülecek başka husu kalmadığından ve söz alan da olmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Link Tutanak .pdf - TutanakEK: 2 Link Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866663BIST