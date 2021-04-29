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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 19:00



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Genel Kurul İlanı ( Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Tarihi 01.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
9 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK İlan Metni_2020.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanma dönemine geçildiğinden Şirketimizin 05/05/2021 tarihinde Saat:14:00'da şirketimiz merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı iptal edilmiş, anılan Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi tayini talebimiz İl Ticaret Müdürlüğünce bu gerekçe ile red edilmiştir.
Bu sebeple 2020 yılı Olağan Genel Kurulumuzun, Yönetim Kurulumuzun daha önce 06.04.2021 tarih 2021/5 sayı ile alınan kararlar ve gündem maddeleri değiştirilmeksizin aynen geçerli olarak 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2021 Salı günü Saat:14:00'da Şirketimizin "Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL" olan merkez adresinde toplanacaktır.
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Genel Kurul İlan Metni ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932628


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