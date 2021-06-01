***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 01.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2020 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,9 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan başlıca konular aşağıda verilmektedir:2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.Yönetim Kurulunun önerisi paralelinde kâr dağıtımı onaylanmış olup, ortaklara brüt toplam 3.235.294,12 TL nakden kâr dağıtılmasına ve dağıtıma 3 Haziran 2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu üyeliklerine Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Kemal Kasaroğlu, Avedis Murat Pekmezyan ve Mehmet Nalbantoğlu'nun 2021 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmelerine karar verilmiştir.2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.TTK 395 ve 396 ncı maddeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesi kabul edilmiştir.2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların sınırı belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemde yer alan konuları görüşmek suretiyle 1 Haziran 2021 tarihinde, saat 14:00'te Şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939431BIST