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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2022 18:31
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İli


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Tarihi 24.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
9 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK İlan Metni_2021.pdf - İlan Metni
EK: 3 LİNK-ES Değ-ÖDA Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022776


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