***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,9 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK İlan Metni_2021.pdf - İlan MetniEK: 3 LİNK-ES Değ-ÖDA Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022776BIST