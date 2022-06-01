***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,9 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK İlan Metni_2021.pdf - İlan MetniEK: 3 LİNK-ES Değ-ÖDA Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, ortaklara brüt 13.000.000 TL. nakden kâr dağıtılmasına ve dağıtım 26 Mayıs 20122 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmiş ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırı belirlenmiştir.2022 yılı hesap dönemi için finansal raporlarının denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metni görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2021 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034083BIST