***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
11.05.2021 19:18
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün bazı sosyal medya platformlarında şirketimiz çalışanlarının mobbinge maruz kaldığı yönünde çıkan yayınlar üzerine Şirket yönetimi olarak açıklama yapılma gereği duyulmuştur.
Ekli döküman saygıyla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936294
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2882
|8,2909
|% 0,23
|
|Euro
|10,1066
|10,1204
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,7077
|11,7664
|% 0,52
|
|Frank
|9,1486
|9,2037
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2042
|2,2152
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
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|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,04
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