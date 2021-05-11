***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün bazı sosyal medya platformlarında şirketimiz çalışanlarının mobbinge maruz kaldığı yönünde çıkan yayınlar üzerine Şirket yönetimi olarak açıklama yapılma gereği duyulmuştur.Ekli döküman saygıyla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936294BIST