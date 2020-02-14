***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜsküdar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4.dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir TablosuMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Geçici Vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasasına Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819270BIST