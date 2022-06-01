***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen esas sözleşme değişikliği çerçevesinde hazırlanan iç yönergenin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanı yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034084BIST