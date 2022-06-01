***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
01.06.2022 18:48
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen esas sözleşme değişikliği çerçevesinde hazırlanan iç yönergenin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034084
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0192
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0985
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05973,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,05
|Açılış
|: 973,44
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3880
|16,4146
|% 0,12
|
|Euro
|17,4819
|17,5232
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,3899
|20,4921
|% -1,09
|
|Frank
|16,9351
|17,0371
|% -0,54
|
|Riyal
|4,3596
|4,3815
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,15
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL