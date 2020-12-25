***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'ndan 11.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 5.500.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuzun olumlu sonuçlandığı ve ihraç belgesinin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 25 Aralık 2020 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, onaylı ihraç belgesinin bir örneği ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895015BIST