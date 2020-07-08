***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.07.2020 tarihli bildirimde yeralan "Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" nin düzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 07.07.2020 tarihli bildirimde yeralan "Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" nin düzeltilmesiKarar Tarihi 06.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.08.2020 21.08.2020 20.08.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 0 0C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun şirket merkezinde yapılan toplantısında, Şirketimizin Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi hükümlerine ve SPK'nin Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarına göre 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 'de yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının, %25 oranına tekabül eden toplam brüt 1.478.458,52 TL tutarındaki nakit temettünün, aşağıdaki açıklanan çerçevede dağıtılması yönünde genel kurula teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir:1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan ticari karı 7.446.343,00 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan yasal kayıtlardaki net ticari kar ise 5.913.834,07 TL'dir.2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve "SPK Kar Payı Rehberi" uyarınca yasal kayıtlara göre oluşan vergi sonrası dönem karının, SPK'ya göre oluşan kardan daha küçük olması nedeniyle 5.913.834,07 TL'lik tutar kar dağıtımına esas olmalıdır.3) Kar dağıtımında, 17 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.maddesindeki Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına konu edilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeleri de esas alınarak şirket hissedarlarına 5.913.834,07 TL tutarındaki net dönem karının %25 oranına denk gelen toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettü dağıtılabilecektir. Net dönem karının geri kalan kısmı olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılacaktır.4) Toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü olarak ödenecektir.5) Temettü ödemelerinin genel kurul toplantısını takiben 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.310.847,3Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.364.924 7.047.654,124. Vergiler ( - ) -918.581 -1.133.820,055. Net Dönem Kârı 7.446.343 5.913.834,076. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.343 5.913.834,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 30010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.643 5.913.834,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 275.000 275.000* Nakit 275.000 275.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.586.660,75 1.203.458,5216. Genel Kanuni Yedek Akçe -158.666,08 -120.345,8517. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 5.426.016,18 4.315.029,720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 144.069,38 0 2,44 0,20989 20,989B Grubu 225.140,76 0 3,81 0,20989 20,989C Grubu 785.185,63 0 13,27 0,20989 20,989TOPLAM 1.154.395,77 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856727BIST