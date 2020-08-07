***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









oluşan vergi sonrası dönem karının, SPK'ya göre oluşan kardan daha küçük olması nedeniyle 5.913.834,07 TL'lik tutar kar dağıtımına esas olmalıdır.3) Kar dağıtımında, 17 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.maddesindeki Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına konu edilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeleri de esas alınarak şirket hissedarlarına 5.913.834,07 TL tutarındaki net dönem karının %25 oranına denk gelen toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettü dağıtılabilecektir. Net dönem karının geri kalan kısmı olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılacaktır.4) Toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü olarak ödenecektir.5) Temettü ödemelerinin genel kurul toplantısını takiben 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir."Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nca sunulan yukarıdaki teklif aynen kabul edilerek brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü 19/08/2020 tarihinde ödenmesine 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi."Eklenen DökümanlarEK: 1 Link Tutanak .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.310.847,3Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.364.924 7.047.654,124. Vergiler ( - ) -918.581 -1.133.820,055. Net Dönem Kârı 7.446.343 5.913.834,076. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.343 5.913.834,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 30010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.643 5.913.834,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 275.000 275.000* Nakit 275.000 275.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.586.660,75 1.203.458,5216. Genel Kanuni Yedek Akçe -158.666,08 -120.345,8517. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 5.426.016,18 4.315.029,720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 144.069,38 0 2,44 0,20989 20,989B Grubu 225.140,76 0 3,81 0,20989 20,989C Grubu 785.185,63 0 13,27 0,20989 20,989TOPLAM 1.154.395,77 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866677BIST