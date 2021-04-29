***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Genel Kurul Tarihi GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerKarar Tarihi 29.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 11.05.2021 18.05.2021 17.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 0 0C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 0 0Ek Açıklamalar26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir.Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısının 01.06.2021 tarihine ertelenmesine karar vermiş olup, 2020 yılı dönem kârının dağıtımı konusunda ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar görüşülerek1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğuna,2) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârındana) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5'ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,c) Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 268.529,41 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,e) Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine,g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.06.2021 tarihinde başlanmasına,3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurullantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına ve4) Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun kamuya açıklanmasına,toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.310.847,3Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.553.612 12.665.371,614. Vergiler ( - ) 2.452.014 2.329.293,855. Net Dönem Kârı 12.101.598 10.336.077,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 516.803,89 516.803,898. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.584.794,11 9.819.273,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.584.794,11 9.819.273,879. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.585.094,11 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 579.254,71 0* Nakit 579.254,71 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.656.039,41 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 268.529,41 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 8.080.970,58 6.315.450,3420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 343.201,88 0 2,96 0,25 25B Grubu 536.330 0 4,63 0,25 25C Grubu 1.870.468,13 0 16,15 0,25 25TOPLAM 2.750.000 0 23,74 0,25 25Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932642BIST