***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 18:30
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı hesap dönemi kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 1,1900000 119 10 1,0710000 107,1
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 1,1900000 119 10 1,0710000 107,1
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 1,1900000 119 10
10:082.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,20
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.556
En Düşük
2.546
10:0814,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7301
En Düşük
14,6956
10:0815,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0145
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:08924,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,56
|Açılış
|: 924,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:06
|SMART
|6,89
|4.626.494
|% 9,89
|
|DAGHL
|25,40
|2.243.974
|% 8,92
|
|IHAAS
|20,94
|883.930
|% 8,78
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|GENIL
|20,14
|27.028.380
|% 4,68
|
|OLMK
|8,62
|1.406.192
|% -4,65
|
|ATLAS
|1,50
|34.652
|% -4,46
|
|KAPLM
|51,65
|527.062
|% -4,09
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MANAS
|25,82
|444.484
|% -2,71
|
|ASELS
|28,46
|71.339.758
|% -0,21
|
|THYAO
|40,10
|61.630.881
|% -0,20
|
|TUPRS
|257,90
|52.939.186
|% 0,16
|
|EKGYO
|3,10
|50.948.275
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,24
|41.923.918
|% 0,06
|
|EKGYO
|3,10
|50.948.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,87
|26.835.548
|% 0,00
|
|TSKB
|2,08
|11.842.632
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,32
|27.296.525
|% -0,56
|
|ZOREN
|2,20
|7.844.957
|% -0,90
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7251
|14,7301
|% 0,19
|
|Euro
|15,9199
|15,9289
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,0106
|19,1059
|% -0,46
|
|Frank
|15,3567
|15,4492
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9140
|3,9337
|% 0,14
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,26
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,95
|