***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.02.2020 17:04
klama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.02.2020 tarihli ve BİAŞ-2-836 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817662
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0516
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05305,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,65
|Açılış
|: 305,25
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.535.423
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|66.971.832
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.010
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.964.228
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.622.733
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|392.222
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.245.035
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|116.999.870
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.167.313.557
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|444.224.629
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|414.709.389
|% 1,88
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|IHLGM
|1,23
|315.799.565
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.444.065
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|207.380.735
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7962
|7,8353
|% 1,03
|
|Frank
|6,1714
|6,2086
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6047
|1,6127
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|5,36
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,35
|54,35
|-0,58
|
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