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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.11.2023 09:31
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa  İstanbul A.Ş.'nin 09.11.2023 tarihli ve E-18454353-100.06.21214 sayılı yazısına istinaden, Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında
Türkiye menşeili bir sermaye piyasası kurumu tarafından Şirketimiz hakim pay sahibi ortaklarına sahip oldukları Şirketimiz paylarının alınmasına yönelik "bağlayıcı olmayan nitelikte" bir satın alma teklifi iletilmiştir. Söz konusu teklif, alıcı tarafın nihai alım kararını içermeyen, alıma yönelik olumlu veya olumsuz nihai kararın oluşturulmasına yarayacak gerekli finansal ve hukuksal incelemeleri sağlamaya yönelik bir ön teklif niteliğindedir.  Bu çerçevede alıcı tarafın yapacağı incelemeler sonucunda teklifin alım kararına dönüşmesi veya alımdan vazgeçilmesi kararının alınması bugün itibarıyla eşit olasılıklar dahilindedir. 
Yukarıdaki bilgiler ışığında ön inceleme aşamasındaki bu işlemde henüz işlemi sonlandırıcı bir kesin kabul halinin bulunmadığı alıma yönelik bilginin niteliklerinin henüz yeterince belirgin olmadığı, alımdan vazgeçilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu, bu nitelikte bir  bilginin açıklanmasının piyasa katılımcılarında farklı yorum ve değerlendirmelere yol açabileceği hususları değerlendirilerek, Şirketimiz ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunmasını temin amacıyla Yönetim Kurulumuzca 08.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca içsel bilginin gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştır.
Diğer yandan erteleme kararı döneminde Şirketimiz hisselerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin olduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından içsel bilgi hakkında derhal açıklama yapılması kararı alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216797


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