***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.01.2024 16:59
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 29.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23433 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk." konulu yazıyla Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243300
BIST
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17:428.466
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 119,84
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4230,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4232,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:421.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|AZTEK
|158,60
|350.840.276
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,08
|121.347.439
|% -8,82
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|111,70
|119.112.242
|% -5,26
|
|YGYO
|4,56
|48.339.074
|% -5,20
|
|THYAO
|274,50
|13.753.246.417
|% 5,58
|
|TUPRS
|152,80
|4.388.512.316
|% 3,52
|
|PGSUS
|762,00
|3.616.411.936
|% 2,21
|
|EREGL
|43,68
|3.517.681.571
|% 0,88
|
|ASELS
|51,20
|3.512.323.897
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,21
|3.061.472.922
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,71
|1.198.598.265
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.605.307
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,26
|2.952.720.645
|% -2,30
|
|AKFGY
|2,05
|256.148.531
|% -1,44
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5575
|% 0,65
|
|Frank
|34,9534
|35,1640
|% 0,74
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|922,69
|925,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,36
|973,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,88
|2.024,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:42
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17:57ZEDUR
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17:51XU050
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
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17:51
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