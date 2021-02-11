***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 16:43
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesine uygun olarak ALLİANZ SİGORTA A.Ş. ile, şirketimiz sermayesinin %25'ini aşacak şekilde olmak üzere toplam sorumluluk limiti 2.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909097
BIST
17:581.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:587,0322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:588,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:58415,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,91
|Açılış
|: 415,96
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler17:58
|IDEAS
|29,92
|18.063.262
|% 10,00
|
|ESEN
|42,06
|664.407.003
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.564.513
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.277.271
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.118.789
|% 9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.308.747
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,08
|76.914.336
|% -9,56
|
|DITAS
|47,18
|74.735.311
|% -9,01
|
|SAMAT
|6,79
|33.196.968
|% -6,22
|
|KOZAL
|136,90
|1.884.550.416
|% 0,07
|
|SISE
|7,78
|1.528.657.693
|% 1,04
|
|KOZAA
|17,95
|1.156.243.891
|% 5,84
|
|DOHOL
|3,61
|1.096.362.974
|% 2,85
|
|GARAN
|9,95
|1.074.246.523
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,57
|1.011.022.504
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,61
|1.096.362.974
|% 2,85
|
|PETKM
|5,10
|1.070.628.013
|% -0,39
|
|SISE
|7,78
|1.528.657.693
|% 1,04
|
|KARSN
|5,05
|873.282.571
|% 4,99
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0283
|7,0322
|% -0,36
|
|Euro
|8,5456
|8,5511
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6716
|9,7201
|% -0,58
|
|Frank
|7,8547
|7,9020
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8651
|1,8744
|% -0,56
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-0,29
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|0,02
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında