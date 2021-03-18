***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformunda 7 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamamızda, 16 Kasım 2016 tarihli Ar-Ge Merkezi belgemiz nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısı ile 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği ve gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edilmişti. Bu itibarla, 31 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızın 23 nolu dipnotlarında yapılan açıklamalarda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere, söz konusu belge kapsamında sağlanan teşvik ve avantajlardan 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yararlanılmamaktadır. Diğer taraftan, kurulduğu 1985 yılından beri faaliyette bulunduğu yazılım sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.Konunun 17 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek değerlendirilmesi sonucunda1) Ar-Ge Merkezi belgesi kapsamında Şirketimizden beklenen koşulların sağlanamayacağı anlaşıldığından 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgemizin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına ve2) Şirketimiz bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919118BIST