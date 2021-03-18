***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 19:04
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformunda 7 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamamızda, 16 Kasım 2016 tarihli Ar-Ge Merkezi belgemiz nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısı ile 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği ve gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edilmişti. Bu itibarla, 31 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızın 23 nolu dipnotlarında yapılan açıklamalarda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere, söz konusu belge kapsamında sağlanan teşvik ve avantajlardan 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yararlanılmamaktadır. Diğer taraftan, kurulduğu 1985 yılından beri faaliyette bulunduğu yazılım sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.
Konunun 17 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek değerlendirilmesi sonucunda
1) Ar-Ge Merkezi belgesi kapsamında Şirketimizden beklenen koşulların sağlanamayacağı anlaşıldığından 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgemizin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına ve
2) Şirketimiz bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919118
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