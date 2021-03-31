***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 19:33
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, merkezi İstanbul'da olan ve faaliyetlerini Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ve bayileri aracılığı ile sağlayan Şirketimizin Ankara'da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, bir yıldır devam eden Pandemi şartları nedeniyle Ankara'da irtibat ofisi olarak kullanılan ofis personelinin çoğunlukla uzaktan çalışması nedeni ile ofisin kapatılmasına ve kira sözleşmesinin feshine karar vermiş olup konuya ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. İrtibat ofisinde görev yapan bir adet personelimiz merkez ofisimizde çalışmalarına devam edecektir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922398
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1103
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1296
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0681
|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 450,66
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1085
|8,1103
|% -1,57
|
|Euro
|9,5678
|9,6005
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,1804
|11,2365
|% -1,26
|
|Frank
|8,5876
|8,6393
|% -1,22
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% -1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,27
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,00
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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