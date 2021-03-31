***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, merkezi İstanbul'da olan ve faaliyetlerini Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ve bayileri aracılığı ile sağlayan Şirketimizin Ankara'da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, bir yıldır devam eden Pandemi şartları nedeniyle Ankara'da irtibat ofisi olarak kullanılan ofis personelinin çoğunlukla uzaktan çalışması nedeni ile ofisin kapatılmasına ve kira sözleşmesinin feshine karar vermiş olup konuya ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. İrtibat ofisinde görev yapan bir adet personelimiz merkez ofisimizde çalışmalarına devam edecektir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922398BIST