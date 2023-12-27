***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 27.12.2023 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hareket eden Hakan Tüzün'ün ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Kemal Kasaroğlu'nun istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Ali Ergin'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmalarına karar vermiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229904BIST