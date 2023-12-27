***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 20:05
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yönetim Kurulumuz 27.12.2023 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hareket eden Hakan Tüzün'ün ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Kemal Kasaroğlu'nun istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Ali Ergin'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmalarına karar vermiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229904
BIST
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18:057.260
En Düşük
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|: -0,53%
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|Açılış
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7.365
18:0529,4013
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|: 0,44%
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|Açılış
|: 29,4100
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|Önceki Kapanış
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29,4102
En Düşük
29,0967
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
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|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3913
|29,4013
|% 0,44
|
|Euro
|32,6671
|32,6910
|% 1,09
|
|Sterlin
|37,5052
|37,6932
|% 1,46
|
|Frank
|34,7318
|34,9410
|% 2,15
|
|Riyal
|7,8165
|7,8557
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|997,16
|999,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.156,09
|1.159,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,83
|79,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.082,42
|2.082,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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