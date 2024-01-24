***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 18:49
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
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24.01.2024 (bugün) tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Murat Kasaroğlu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Nalbantoğlu'nun istifa ettikleri görülerek, Yönetim Kurulumuz tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Didem Gordon'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Sıtkı Sönmezer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242627
BIST
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18:058.091
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|: 30,3400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
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|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
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|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
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|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
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|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
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|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
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|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
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|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
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|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1300
|30,2278
|% 0,17
|
|Euro
|32,8496
|33,0563
|% 0,75
|
|Sterlin
|38,3086
|38,5007
|% 0,33
|
|Frank
|34,8096
|35,0193
|% 0,81
|
|Riyal
|8,0113
|8,0515
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|909,92
|911,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,61
|970,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,59
|2.018,95
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
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17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
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17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
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17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem