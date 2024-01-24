***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.01.2024 (bugün) tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Murat Kasaroğlu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Nalbantoğlu'nun istifa ettikleri görülerek, Yönetim Kurulumuz tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Didem Gordon'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Sıtkı Sönmezer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242627BIST