***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz 24 Ocak 2024 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Kasaroğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Nalbantoğlu'nun istifa etmelerini müteakip, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Didem Gordon'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Sıtkı Sönmezer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar vermiş yönetim kurulu üye atamaları bugün (30 Ocak 2024) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.Sayın Sıtkı Sönmezer'in Bağımsızlık Beyanı'na ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243926BIST