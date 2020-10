***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 7Ek AçıklamalarŞirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. Artırılan 5.500.000,-TL sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine Şirket sermayesinde sahip oldukları pay oranında C grubu hamiline yazılı bedelsiz pay olarak verilmesine ve söz konusu payların kaydileştirme esasları çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına,3. Sermaye artırımı ve bu sermaye artırımından itibaren yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların Borsada işlem gören C grubu hamiline yazılı pay niteliğinde olması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine,4. Esas Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,5. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6 ve 7'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883437BIST