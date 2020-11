***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 HamilineC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda, daha önce alınan 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı iptal edilmek suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli toplantısında, sermaye artırımı aşağıdaki şekilde yeniden karara bağlanmıştır:1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. Sermaye artırımı nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine,3. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16 ncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli kanuni defter ve kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasının taahhüt edilmesine ve bu taahhüdün sermaye artırımı kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına,4. Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve5. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ-06-11-2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886868BIST