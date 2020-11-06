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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.11.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Hamiline
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda, daha önce alınan 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı iptal edilmek suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli toplantısında, sermaye artırımı aşağıdaki şekilde yeniden karara bağlanmıştır:
1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
2. Sermaye artırımı nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine,
3. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16 ncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli kanuni defter ve kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasının taahhüt edilmesine ve bu taahhüdün sermaye artırımı kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına,
4. Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve
5. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ-06-11-2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886868


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