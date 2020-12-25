***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 HamilineC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.12.2020Ek AçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'ndan 11.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 5.500.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştuk. Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılandığı 24 Aralık 2020 tarih ve 2020/77 sayılı Kurul Bülteninden öğrenilmiş olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894866BIST