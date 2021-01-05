***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2021 11:12
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı pay dağıtım tarihi düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı pay dağıtım tarihi düzeltme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Hamiline
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.01.2021
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Aralık 2020 tarih ve 78/1572 sayılı Kurul kararı ile onaylanmasını takiben Esas Sözleşme değişikliği 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, ihraç edilen 5.500.000,-TL nominal değerli payların pay sahiplerinin hesabına kayden dağıtımına 6 Ocak 2021 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896983
BIST