***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı pay dağıtım tarihi düzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı pay dağıtım tarihi düzeltmeYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,750 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 HamilineC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,250 100,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 5.500.000 5.500.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.01.2021İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 30.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Aralık 2020 tarih ve 78/1572 sayılı Kurul kararı ile onaylanmasını takiben Esas Sözleşme değişikliği 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, ihraç edilen 5.500.000,-TL nominal değerli payların pay sahiplerinin hesabına kayden dağıtımına 6 Ocak 2021 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896983BIST