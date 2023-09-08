***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 1.372.807,5 2.745.615,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 2.145.320 4.290.640,000 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 NâmaC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 7.481.872,5 14.963.745,000 200,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.000.000 22.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 22.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin %200 oranında artırılmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 22.000.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılan 22.000.000,-TL'nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yasal defter ve kayıtlarımızda yer alan 4.982.982,63 TL "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve 17.017.017,37 TL "Olağanüstü Yedekler" Hesaplarından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarımıza göre ise tamamının "Geçmiş Yıllar Karları" Hesabından karşılanmasına,3. Artırılan 22.000.000,-TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,4. Sermaye artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte verildiği gibi değiştirilmesine,5. Sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni 20230908.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193342BIST