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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.09.2023 18:34
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 1.372.807,5 2.745.615,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 2.145.320 4.290.640,000 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Nâma
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 7.481.872,5 14.963.745,000 200,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.000.000 22.000.000,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 22.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1. 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin %200 oranında artırılmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 22.000.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
2. İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılan 22.000.000,-TL'nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yasal defter ve kayıtlarımızda yer alan 4.982.982,63 TL "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve 17.017.017,37 TL "Olağanüstü Yedekler" Hesaplarından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarımıza göre ise tamamının "Geçmiş Yıllar Karları" Hesabından karşılanmasına,
3. Artırılan 22.000.000,-TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,
4. Sermaye artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte verildiği gibi değiştirilmesine,
5. Sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni 20230908.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193342


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Çeyrek 2.751 2.792 4,00  
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