***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.09.2023 18:21
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadilinin Onaylanması Talebiyle SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 1.372.807,5 2.745.615,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 2.145.320 4.290.640,000 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Nâma
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 7.481.872,5 14.963.745,000 200,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.000.000 22.000.000,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 22.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni 20230908.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195989
BIST