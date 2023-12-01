***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin Onaylanması Talebiyle SPK'ya Başvuruda BulunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 1.372.807,5 2.745.615,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 2.145.320 4.290.640,000 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 NâmaC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 7.481.872,5 14.963.745,000 200,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.000.000 22.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 22.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 01.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000,-TL'ndan 33.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek 22.000.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin ekte verilen ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na bugün (1 Aralık 2023) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 LİNK-SPK Onayına Sunulan İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221685BIST