LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK'ya Yapılan Başvurunun Geri ÇekilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 1.372.807,5 2.745.615,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 2.145.320 4.290.640,000 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 NâmaC Grubu, LINK, TRALINKW91U8 7.481.872,5 14.963.745,000 200,00000 C Grubu C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.000.000 22.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 22.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.11.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 01.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000 Türk Lirası'ndan 33.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul onayının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 30 Kasım 2023 tarihinde ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulmuştur.Yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Kurul Bülteninde yayımlanan 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kurul kararı ile II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5 inci maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının değişmesini göz önüne alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiş ve Şirketimiz tarafından 17 Ocak 2023 (bugün) tarihinde başvurunun geri çekilme talebi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Başvuru hakkında ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241168BIST