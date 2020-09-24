***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 26.10.2000 Türkiye BİST Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MURAT KASAROĞLU 1.420.468,50 TRY 45,77HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU 617595 TRY 19BAHAR KASAROĞLU 20.586,5 TRY 2,73Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 686403.75 TRY 12,40 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 1072660 TRY 19,5 İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 3740936.25 TRY 68,10 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 45.77 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Koordinatör Hayır 19 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKEMAL KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.06.2012 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHAKAN GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.05.2015 İcrada Görevli Değil CFO Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKÜRŞAT AHMET KOÇDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.05.2015 İcrada Görevli Değil Kurucu Ortak Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876462BIST