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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 14:58
GÜNCEL HABERLER



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 26.10.2000 Türkiye BİST Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MURAT KASAROĞLU 1.420.468,50 TRY 45,77
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU 617595 TRY 19
BAHAR KASAROĞLU 20.586,5 TRY 2,73

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 686403.75 TRY 12,40 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 1072660 TRY 19,5 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 3740936.25 TRY 68,10 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 45.77 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Koordinatör Hayır 19 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KEMAL KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.06.2012 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HAKAN GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.05.2015 İcrada Görevli Değil CFO Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KÜRŞAT AHMET KOÇDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.05.2015 İcrada Görevli Değil Kurucu Ortak Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876462


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HURGZ 2,20 7.895.804 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
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