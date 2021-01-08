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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.01.2021 15:12



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 1372807.5 TRY 12,48 Oy hakkında ve yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 2145320 TRY 19,5 Oy hakkında ve yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyazlı İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 7481872.5 TRY 68,02 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898284


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INVEO 58,30 83.851.956 % 10,00  
YESIL 151,80 96.090.807 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
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Tam 2.943 3.021 -35,69  
Yarım 1.423 1.461 -17,26  
Çeyrek 713 731 -8,63  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 -0,56  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,15  
B. Petrol 55,24 55,24 0,86  
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