***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1372807.5 TRY 12,48 Oy hakkında ve yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 2145320 TRY 19,5 Oy hakkında ve yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 7481872.5 TRY 68,02 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898284BIST