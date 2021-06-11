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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2021 16:35



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 45.77 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Koordinatör Hayır 19 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KEMAL KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.06.2012 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AVEDİS MURAT PEKMEZYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Sistem Geliştirme Bölüm Başkanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET NALBANTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - CEO Hayır 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KASAROĞLU Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür
HAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Genel Koordinatör Elektrik Mühendisi Genel Koordinatör
SELMA GÜNAYDIN Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942000


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