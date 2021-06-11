***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 45.77 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Koordinatör Hayır 19 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKEMAL KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.06.2012 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAVEDİS MURAT PEKMEZYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Sistem Geliştirme Bölüm Başkanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET NALBANTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - CEO Hayır 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT KASAROĞLU Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel MüdürHAYGUYİ ANTİKACIOĞLU Genel Koordinatör Elektrik Mühendisi Genel KoordinatörSELMA GÜNAYDIN Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942000BIST