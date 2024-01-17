***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN TÜZÜN Teknoloji Direktörü Bilgisayar Mühendisi Teknoloji Direktörü -SELMA GÜNAYDIN Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241175BIST