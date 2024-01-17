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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2024 20:21
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN TÜZÜN Teknoloji Direktörü Bilgisayar Mühendisi Teknoloji Direktörü -
SELMA GÜNAYDIN Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241175


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 2.226.499.853 % 10,00  
KFEIN 74,25 55.848.400 % 10,00  
YAYLA 8,69 77.153.711 % 10,00  
SURGY 46,42 823.597.825 % 10,00  
GARFA 108,90 110.412.213 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1245 30,1312 % 0,10  
Euro 32,7859 32,8050 % 0,14  
Sterlin 38,0821 38,2731 % 0,45  
Frank 34,6690 34,8779 % -0,40  
Riyal 8,0093 8,0494 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,51 22,55 % 0,66  
Platin 886,24 888,02 % 0,66  
Paladyum 918,24 922,43 % 0,66  
Brent Pet. 78,13 78,13 % 0,66  
Altın Ons 2.005,19 2.005,47 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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