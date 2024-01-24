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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2024 19:40
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 27.12.2023 İcrada Görevli Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet A,B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
ERSOY ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.12.2023 İcrada Görevli Değil Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bulls GSYO Genel Müdür Evet A,B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
MURAT KASAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 07.01.1985 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 45.77 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AVEDİS MURAT PEKMEZYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Sistem Geliştirme Bölüm Başkanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET NALBANTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - CEO Hayır 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924022 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242631


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MMCAS 10,45 2.339.847 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.620.098 % 10,00  
PKART 49,72 31.514.621 % 10,00  
VANGD 19,80 44.970.598 % 10,00  
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