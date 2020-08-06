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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

06.08.2020 21:14
GÜNCEL HABERLER



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Karar Sayısı
2020/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları ve faaliyet raporunu incelemiş bulunuyoruz.
 Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 Şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermemektedir.
 Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe  yansıtmaktadır.
 a)    01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ilişkin Mali Tablolar
b)    01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ait Mali Tablolara ilişkin Açıklayıcı Notlar 
c)    01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
 
MURAT KASAROĞLU                    SELMA GÜNAYDIN                                       
   GENEL MÜDÜR                                      MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866232


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RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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Sterlin 9,4797 9,5273 % 2,90  
Frank 7,9129 7,9606 % 2,43  
Riyal 1,9231 1,9327 % 2,66  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 479 479 16,93  
Cumhuriyet 3.175 3.334 240,00  
Tam 3.271 3.451 266,60  
Yarım 1.588 1.672 117,90  
Çeyrek 796 841 62,80  
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