***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2022Karar Sayısı2022/10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları ve faaliyet raporunu incelemiş bulunuyoruz.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindeŞirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe yansıtmaktadır.a) 01/01/2022 - 30/09/2022 dönemine ilişkin Mali Tablolarb) 01/01/2022 - 30/09/2022 dönemine ait Mali Tablolara ilişkin Açıklayıcı Notlarc) 01/01/2022 - 30/09/2022 dönemine ilişkin Faaliyet RaporuMURAT KASAROĞLU SELMA GÜNAYDINGENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074900BIST