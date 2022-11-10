Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 15:15
LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Baş Denetçi 33.33
MEHLİKA SULTAN AK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Başdenetçi 33.33

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Metmet YAMAN
Mehlika Sultan AK
Yusuf AKYÜZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079197


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:294.407
Değişim :  1,06% |  46,16
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.436 En Düşük
4.364
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 46,64 321.765.738 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
INVEO 30,18 244.484.951 % 9,99  
MIATK 98,10 70.457.817 % 9,98  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Dolar 18,5835 18,5852 % -0,01  
Euro 18,4789 18,4900 % -0,73  
Sterlin 21,1117 21,2176 % 0,45  
Frank 18,7278 18,8406 % -0,26  
Riyal 4,9286 4,9533 % 0,08  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 3,00  
Altın Gr. 1.020 1.020 2,11  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.807 6.857 -3,00  
Yarım 3.317 3.352 -2,00  
Çeyrek 1.663 1.676 0,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,13 0,09  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,06  
B. Petrol 92,31 92,31 -0,34  
Seans Raporu 15:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru