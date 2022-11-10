LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 15:15
LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Baş Denetçi 33.33
MEHLİKA SULTAN AK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Başdenetçi 33.33
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Metmet YAMAN
Mehlika Sultan AK
Yusuf AKYÜZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079197
BIST
15:294.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 46,16
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2918,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2918,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1360
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:291.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KONKA
|46,64
|321.765.738
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.484.951
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.457.817
|% 9,98
|
|GOLTS
|119,20
|156.666.977
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.080.683
|% -9,96
|
|ARASE
|177,50
|193.397.699
|% -9,44
|
|KLMSN
|16,80
|80.372.559
|% -8,70
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.489.277.331
|% 0,36
|
|TCELL
|32,06
|2.774.823.771
|% -0,25
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ASELS
|37,32
|2.549.098.107
|% -1,11
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,51
|1.513.981.306
|% 2,59
|
|PETKM
|14,31
|2.257.614.768
|% 1,20
|
|ISCTR
|9,16
|1.364.195.993
|% 1,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4789
|18,4900
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,1117
|21,2176
|% 0,45
|
|Frank
|18,7278
|18,8406
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40GZNMI
Yüzde 9.66 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 034 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 57 artarak (% 0.90 ) 3, 885
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, SMRTG, IDGYO, EDIP, BAKAB, PARSN, GLRYH, KERVN, YEOTK, INVEO
-
15:38
PARSN, KCAER, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
DGNMO, PENGD, ARASE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında