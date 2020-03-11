***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:21
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826883
BIST
13:01102.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.217,93
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:016,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:016,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:01329,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,84
|Açılış
|: 329,42
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,64
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|128.133.734
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.822.607
|% 19,79
|
|DEVA
|9,93
|95.160.610
|% 19,78
|
|SELEC
|7,34
|53.263.492
|% 19,35
|
|ECZYT
|10,80
|55.880.086
|% 17,52
|
|OYAYO
|4,78
|588.882
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.529.655
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,74
|502.430.748
|% -0,62
|
|THYAO
|9,99
|357.174.357
|% 0,20
|
|GARAN
|9,50
|195.063.575
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,38
|161.134.284
|% -8,18
|
|GSRAY
|2,47
|150.681.869
|% -3,89
|
|ODAS
|1,64
|129.739.534
|% -4,65
|
|IHLGM
|1,18
|79.894.550
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,98
|63.775.288
|% -2,00
|
|GSRAY
|2,47
|150.681.869
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,29
|117.400.542
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9754
|8,0154
|% 0,61
|
|Frank
|6,5569
|6,5964
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6386
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|10,65
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,52
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,06
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|-0,69
|