***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 11:24
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841065
BIST
11:22100.630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -77,08
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.604
11:226,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:227,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:22383,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 383,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|36.184.066
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.447.467
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|PETUN
|30,62
|41.384.265
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|45.955
|% -5,62
|
|KRSTL
|1,91
|35.678.683
|% -4,98
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|SOKM
|11,73
|338.342.149
|% -3,06
|
|THYAO
|10,53
|198.515.631
|% -1,13
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|GARAN
|8,35
|158.036.191
|% 0,48
|
|MPARK
|16,75
|150.954.417
|% 2,76
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|IHLGM
|1,09
|97.954.565
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,10
|93.841.210
|% 3,77
|
|ADESE
|1,52
|103.453.508
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.887.773
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6714
|8,7149
|% 0,20
|
|Frank
|7,1640
|7,2072
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-2,53
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,60
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,64
|
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