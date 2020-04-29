***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 12:42
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841082
BIST
16:06101.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 842,48
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.591
En Düşük
100.579
16:066,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:067,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:06382,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,03
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,98
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|2.590.375
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.977.504
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.167.428
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.384.601
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.520.934
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|MPARK
|15,05
|359.864.487
|% -7,67
|
|LKMNH
|7,15
|85.227.328
|% -7,62
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,70
|1.043.671.223
|% 5,86
|
|SOKM
|11,77
|489.375.754
|% -2,73
|
|GARAN
|8,43
|466.360.688
|% 1,44
|
|THYAO
|10,58
|402.079.594
|% -0,66
|
|MPARK
|15,05
|359.864.487
|% -7,67
|
|ODAS
|1,80
|253.454.137
|% 4,05
|
|CEMAS
|1,12
|150.095.387
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|124.555.191
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.977.504
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|290.034.075
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6530
|8,6964
|% -0,01
|
|Frank
|7,1442
|7,1872
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-5,49
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,00
|
|Tam
|2.516
|2.571
|-6,10
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-3,00
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,04
|24,04
|1,30
|